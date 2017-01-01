Для бундесвера требуют дополнительное финансирование

Бундесверу срочно необходима модернизация, считают в Минобороны ФРГ. На реализацию своих планов ведомство намерено запросить из бюджета 12 млрд евро дополнительно.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен запросит для своего ведомства 12 млрд евро дополнительно на период до 2021 года включительно. Эта сумма значительно превышает бюджетный план, предусмотренный министром финансов Олафом Шольцем, сообщает в воскресенье, 29 апреля, еженедельник Bild am Sonntag.

По информации издания, на 2019 год министерство обороны потребует 3 млрд евро сверх бюджетного плана. В следующем 2020 году ведомство запросит 4 млрд евро дополнительно, а в 2021 году - уже 5 млрд евро. Однако в бюджетном плане германского Минфина на эти цели предусмотрено всего 5,5 млрд евро до конца 2021 года.

Запланированного увеличения расходов недостаточно, заявили в министерстве обороны. В ведомстве указали на серьезную потребность наверстать отставание в сфере оснащения бундесвера, а также модернизировать инфраструктуру, прежде всего, в среднесрочной перспективе. Иначе реализацию по меньшей мере одного из крупных международных военных проектов не смогут начать в следующем году.

Помимо прочего, бундесвер также разработал план военных проектов, пишет Bild am Sonntag. Среди приоритетных проектов Минобороны - кооперация с Норвегией по проектированию и строительству подводных лодок, а также покупка шести военно-транспортных самолетов "С-130 Геркулес", которые должны войти в состав совместной с Францией авиационной эскадрильи в Нормандии.

Источник: Русская служба DW

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