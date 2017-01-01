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В Европе - сбои в работе Telegram

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В странах Европы произошли сбои в работе мессенджера Telegram, сообщил его основатель Павел Дуров. В Украине мессенджер не работает, проблему решают.
Аудитория Telegram достигла 200 млн активных пользователей в месяц
Аудитория Telegram достигла 200 млн активных пользователей в месяц
depositphotos.com

В странах Европы произошли сбои в мессенджере Telegram, сообщил его основатель Павел Дуров.

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"Массовый перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к некоторым проблемам с подключением европейских пользователей в течение ближайших двух часов. Простите за неудобства - проблема решается", - написал в своем Twitter основатель Telegram.

В конце марта из-за отключения энергоснабжения серверов этот мессенджер перестал работать в нескольких регионах мира.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировке Telegram по решению Таганского суда Москвы. Сопутствующие блокировки коснулись IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.

BBC Украина
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Теги: Telegram, сбой
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Источник: bbc.co.uk

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