Российских школьников проверили на патриотизм - СМИ

В Санкт-Петербурге школьникам раздали анкеты с целью выяснить уровень лояльности к властям.

Тестирование проводилось в школах Московского района Санкт-Петербурга. Фото соответствующих анкет в соцсетях выложил активист Ярослав Путров. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ярослав заявил, что подобные анкеты ему присылают не впервые.

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“У меня есть телеграм-канал, и те, кто меня читает, часто делятся со мной чем-то, что они считают важным. Вот этот школьник читает мой телеграм-канал, и он прислал мне фотографию тестов, которые им раздали в школе. Насколько я понимаю, такое анкетирование проводится не в одном классе и не в одной школе, а во многих. И если этот школьник прислал мне фотографии таких анкет – из этого можно заключить, что ему это не нравится. Я тоже думаю, что если таким путем хотят повысить патриотизм, то способ выбран неэффективный, он не приносит пользу, а провоцирует разные медийные истории, дает повод лишний раз посмеяться над властью“ - отметил Путров.

Фото анкеты "на патриотизм" facebook.com

Социолог Мария Мацкевич тоже считает такой способ поднятия патриотизма среди молодежи неэффективным.

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“Эти анкеты распространяет Комитет по образованию, и, судя по всему, они придут и в другие школы. Прежде всего, мы должны понимать, что эти анкеты не обязательны для заполнения, а, кроме того, дети относятся к таким вещам гораздо рациональнее взрослых. Они их либо игнорируют, либо, точно понимая, что от них хотят, не сделают ничего такого, что могло бы им повредить“ - заявила Мацкевич.

Ранее сообщалось, что в Крыму школьникам запретили играть в футбол, назвав забаву “митингом“.