В Ереване протестующие перекрывают дороги

Несколько сотен человек блокируют движение в центре города. Полиция пока не препятствует протестующим.

В столице Армении в воскресенье, 29 апреля, возобновились протесты против правящей партии. По данным местных СМИ, акции возобновились в центре Еревана шествиями студентов. Конечным пунктом маршрута объявлена площадь Республики, где вечером запланирован митинг оппозиции.

Читай также: Победа не до конца. Новые протесты в Армении Также сообщается, что сторонники оппозиции уже собираются возле здания правительства.

Как передает корреспондент Интерфакса, сотни демонстрантов проводят шествия почти по всем улицам Еревана, перекрывают дороги мусорными баками, скамейками.

Также протестующие перекрывают дороги в некоторых областях страны.

Напомним, 23 апреля, Саргсян ушел в отставку, однако протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.