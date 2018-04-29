"Идите в ж*пу": Ефремов и Орлуша обматерили российских зрителей
Стихи были посвящены инциденту в Самаре.
В Сети опубликовали видео с концерта Гражданин поэт, во время которого Михаил Ефремов и Андрей Орлов обматерили зрителей.
Об этом сообщает Лента.
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Артисты посвятили стихи самарской публике, обвинившей Ефремова в пьянстве.
“Вот я с Ефремовым дружу.
Сводили нас по жизни тропы.
И за него сейчас скажу:
“Товарищи, идите в ***!“
Вы не расслышали?
Ах да, я позабыл, вы глуховаты.
Идите в ***, господа.
Пока в театр рановато“, — продекламировал поэт.
Рядом с ним стоял Ефремов в образе героя Не становись чужим, изображал из себя пьяного и размахивал костылем.
Скандальный куплет на 6 минуте
Ранее сообщалось о том, что Ефремов отказался ехать в Крым, “пока украинцы не выдохнут“.