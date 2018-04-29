Переключиться на мобильную версию

"Идите в ж*пу": Ефремов и Орлуша обматерили российских зрителей

Комментариев: 1
Стихи были посвящены инциденту в Самаре.
Ефремов оскандалился на спектакле в Самаре
Ефремов оскандалился на спектакле в Самаре
Скриншот

В Сети опубликовали видео с концерта Гражданин поэт, во время которого Михаил Ефремов и Андрей Орлов обматерили зрителей.

Об этом сообщает Лента.

Читай также: Михаил Ефремов о Путине: На окраине России он рисует город Киев

Артисты посвятили стихи самарской публике, обвинившей Ефремова в пьянстве.

 “Вот я с Ефремовым дружу.

Сводили нас по жизни тропы.

И за него сейчас скажу:

“Товарищи, идите в ***!“

Вы не расслышали?

Ах да, я позабыл, вы глуховаты.

 Идите в ***, господа.

 Пока в театр рановато“, — продекламировал поэт.

Рядом с ним стоял Ефремов в образе героя Не становись чужим, изображал из себя пьяного и размахивал костылем.

Скандальный куплет на 6 минуте

Ранее сообщалось о том, что Ефремов отказался ехать в Крым, “пока украинцы не выдохнут“.

Поделись:
Теги: ефремов, скандал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
katsapozlo    29.04.2018, 15:35
Оценка:  0
katsapozlo
Самое печально то, что Ефремова гнобят российские журналисты под диктовку кремля. Концерт в просторах интернета есть и сами актеры ни кого не оскорбляли. Вырезка для оболванивания ваты, а у нас печатают. Стыдно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь