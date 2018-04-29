"Идите в ж*пу": Ефремов и Орлуша обматерили российских зрителей

Стихи были посвящены инциденту в Самаре.

Ефремов оскандалился на спектакле в Самаре Скриншот

В Сети опубликовали видео с концерта Гражданин поэт, во время которого Михаил Ефремов и Андрей Орлов обматерили зрителей.

Об этом сообщает Лента.

Читай также: Михаил Ефремов о Путине: На окраине России он рисует город Киев

Артисты посвятили стихи самарской публике, обвинившей Ефремова в пьянстве.

“Вот я с Ефремовым дружу.

Сводили нас по жизни тропы.

И за него сейчас скажу:

“Товарищи, идите в ***!“

Вы не расслышали?

Ах да, я позабыл, вы глуховаты.

Идите в ***, господа.

Пока в театр рановато“, — продекламировал поэт.

Рядом с ним стоял Ефремов в образе героя Не становись чужим, изображал из себя пьяного и размахивал костылем.

Скандальный куплет на 6 минуте

Ранее сообщалось о том, что Ефремов отказался ехать в Крым, “пока украинцы не выдохнут“.