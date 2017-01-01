В Мексике более 50 авто попали в ДТП

Предварительная причина аварии - плохая видимость на дороге из-за тумана. На данный момент трассу временно перекрыли для движения транспорта.

В Мексике произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись более 50 авто, сообщает ТАСС.

ДТП произошло на трассе Сальтильо - Монтеррей на северо-востоке страны. В результате пострадали 15 человек, пятерых экстренно отвезли в местную больницу. Помощь пострадавшим оказывали спасатели, сотрудники Федеральной полиции и медики Красного Креста.



Предварительная причина аварии - плохая видимость на дороге из-за тумана. На данный момент трассу временно перекрыли для движения транспорта.

Ранее в мексиканском штате Веракрус на юго-востоке страны также случилось крупное ДТП с участием более 20 легковых автомобилей и грузовиков. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.