В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки

По данным российского МИД, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство. Вместе с ними более 100 детей.

"Иракская сторона выражает готовность пойти на встречу, если находящиеся под следствием или уже осужденные российские гражданки сами инициируют передачу своих детей родственникам в России", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, в случае установления российского гражданства у этих женщин, посольство России в Ираке обеспечивает соблюдение их прав.