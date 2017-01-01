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В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки

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В иракских тюрьмах содержатся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство. В основном их обвиняют в пособничестве Исламскому государству.
В иракских тюрьмах много россиянок
В иракских тюрьмах много россиянок
 
Иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 гражданок России, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Al Sumaria.
 
Женщин обвиняют в участии в террористической группировке Исламское государство.
 
По данным российского МИД, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство. Вместе с ними более 100 детей.
 
"Иракская сторона выражает готовность пойти на встречу, если находящиеся под следствием или уже осужденные российские гражданки сами инициируют передачу своих детей родственникам в России", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
По словам Захаровой, в случае установления российского гражданства у этих женщин, посольство России в Ираке обеспечивает соблюдение их прав.
 
Напомним, Ирак в декабре 2017 года объявил о победе в борьбе против боевиков группировки Исламское государство, которые в свое время контролировали треть территории страны.

Законы о борьбе с терроризмом в Ираке позволяют судам осуждать тех, кто помогал боевикам, даже если эти лица не участвовали в насильственных действиях.

Ирак сейчас удерживает более тысячи женщин, подозреваемых в связях с ИГИЛ, большинство из которых происходят из Турции, России и других стран постсоветского пространства. Часть этих женщин приговорены к смертной казни.

 
 
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Теги: Россия, Ирак, Терроризм, война в Ираке, Исламское государство Ирака и Леванта, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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