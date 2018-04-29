Лидер протестов в Армении не намерен менять отношения с РФ

Никол Пашинян подчеркнул, что не является прозападным политиком, как его пытаются представить в западной прессе.

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян встретился с делегацией депутатов Государственной думы России и заверил их, что у армянской оппозиции нет никаких намерений пересматривать отношения с Россией, сообщает BBC.

"Нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов, и армяно-российским отношениям ничего не угрожает", - сказал он.

Пашинян считает, что "геополитические реверсы очень опасны для любой страны".

Оппозиционный лидер, который пока что является единственным кандидатом на пост премьера Армении, заявил, что не является прозападным политиком, как его пытаются представить в западной прессе.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, Пашинян на встрече с делегацией Госдумы России заявил, что его приоритет внешней политики — это ориентир на Москву.