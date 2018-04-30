СМИ рассказали, куда исчез дуб, привезенный Макроном в подарок Трампу

Дерево было высажено для фотоотчета встречи глав США и Франции, а затем отправилось на фитосанитарный карантин.

Саженец дуба, привезенный президентом Франции Эммануэлем Макроном в США и посаженный на лужайке Белого дома, выкопали и поместили на фитосанитарный карантинный контроль, сообщила французская версия издания Huffington Post.

Издание объяснило, что в США существуют жесткие нормы для любых ввозимых саженцев, семян, рассады и даже импортной земли. Президентский подарок также не стал исключением. Тем не менее карантин для молодого дуба скоро закончится.

Ранее СМИ обратили внимание на отсутствие молодого дуба в том месте, где его сажали Макрон и президент США Дональд Трамп.

Саженец дерева французский лидер и его жена привезли с собой в качестве подарка, как символ долгосрочных отношений Парижа и Вашингтона.

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