На границе сектора Газа убиты трое палестинцев

Военные Израиля застрелили на границе сектора Газа трех палестинцев, один из которых пытался незаконно проникнуть на израильскую территорию, а двое других напали на солдат со взрывными устройствами. Об этом 29 апреля сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что двое палестинцев были убиты после того, как пересекли границу и напали на израильских солдат, бросая коктейли Молотова.

A short while ago, 2 terrorists who infiltrated into Israel hurled explosive devices at IDF soldiers. In response, the soldiers fired towards the terrorists, who were killed. It should be noted that this is the second incident this evening