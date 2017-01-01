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На границе сектора Газа убиты трое палестинцев

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Военные израильской армии применили оружие против нарушителей границы. Двое из них напали на солдат.
Израильские военные на границе с сектором Газа (архивное фото)
Израильские военные на границе с сектором Газа (архивное фото)

Военные Израиля застрелили на границе сектора Газа трех палестинцев, один из которых пытался незаконно проникнуть на израильскую территорию, а двое других напали на солдат со взрывными устройствами. Об этом 29 апреля сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что двое палестинцев были убиты после того, как пересекли границу и напали на израильских солдат, бросая коктейли Молотова.

Еще двое пытались перелезть через ограждение и попасть на территорию Израиля. Во время их задержания один из нарушителей был убит, другого допрашивают.

Израильские власти считают убитых представителями террористической группировки Хамас.

Напомним, за последний месяц военные убили на границе Израиля с сектором Газа почти 50 палестинцев, в основном из числа наиболее агрессивных участников Марша возвращения

Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали шесть военно-морских целей в секторе Газа в ответ на попытку прорыва палестинцев через границу.

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Теги: Израиль, сектор Газа, граница, арабо-израильский конфликт, военные, убили
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Источник: korrespondent.net

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