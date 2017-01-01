В Британии автомобиль несколько раз въехал в толпу

В результате происшествия госпитализированы четыре человека. Полиция задержала подозреваемого в совершении наезда.

Полиция на месте происшествия в Ньюпорте walesonline.co.uk

В центре уэльского города Ньюпорт водитель легкового автомобиля наехал на толпу, в результате чего пострадали четыре человека - мужчина и три женщины, сообщила местная полиция.

We were called at around 5.30am this morning to a report that a Blue Ford C Max, collided with 4 people - 3 women & a man on #Cambrian Road in Newport. Following the incident, the driver of the car made off in the direction of Maindee. Read more here... https://t.co/1Fp1XsVfOi pic.twitter.com/67GeagxFGF — Gwent Police (@gwentpolice) 29 апреля 2018 г.

По информации Walesonline, машина протаранила потерпевших несколько раз. Автомобиль впоследствии обнаружили сожженным недалеко от места происшествия.

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Позже полиция сообщила, что по подозрению в совершении наезда был арестован 18-летний житель Ньюпорта.

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Напомним, 23 апреля в Торонто фургон совершил наезд на пешеходов. В результате инцидента погибли десять человек и еще 15 пострадали.

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