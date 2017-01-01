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В Британии автомобиль несколько раз въехал в толпу

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В результате происшествия госпитализированы четыре человека. Полиция задержала подозреваемого в совершении наезда.
Полиция на месте происшествия в Ньюпорте
Полиция на месте происшествия в Ньюпорте
walesonline.co.uk

В центре уэльского города Ньюпорт водитель легкового автомобиля наехал на толпу, в результате чего пострадали четыре человека - мужчина и три женщины, сообщила местная полиция.

По информации Walesonline, машина протаранила потерпевших несколько раз. Автомобиль впоследствии обнаружили сожженным недалеко от места происшествия. 

Cмотрите фотогалерею: В Британии автомобиль несколько раз въехал в толпу

Позже полиция сообщила, что по подозрению в совершении наезда был арестован 18-летний житель Ньюпорта.

В Британии авто наехало на людей у мечети

Напомним, 23 апреля в Торонто фургон совершил наезд на пешеходов. В результате инцидента погибли десять человек и еще 15 пострадали.

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Теги: Британия, видео, фото, полиция, толпа, Великобритания, автомобиль, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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