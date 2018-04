В Британии автомобиль несколько раз въехал в толпу

В центре уэльского города Ньюпорт водитель легкового автомобиля наехал на толпу, в результате чего пострадали четыре человека - мужчина и три женщины, сообщила местная полиция.

We were called at around 5.30am this morning to a report that a Blue Ford C Max, collided with 4 people - 3 women & a man on #Cambrian Road in Newport. Following the incident, the driver of the car made off in the direction of Maindee. Read more here... https://t.co/1Fp1XsVfOi pic.twitter.com/67GeagxFGF