Глава МВД Британии подала в отставку - СМИ

Эмбер Радд уволилась на фоне разгоревшегося в стране скандала, связанного с депортацией мигрантов.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала прошение об отставке и премьер-министр Тереза Мэй приняла его, сообщает Sky News.

По данным телеканала, Радд позвонила британскому премьеру вечером 29 апреля, чтобы сообщить о своем решении.

Увольнение министра связано со скандалом вокруг миграционной политики британского МВД.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в министерстве существовали нормативные показатели высылки нелегальных мигрантов. Радд сначала отрицала это, потом заявляла, что ничего не знала о подобных нормативах.

Отметим, Мэй встала на сторону главы МВД, заявив о своем полном доверии к ней.

При этом The Guardian опубликовала письмо Радд к Мэй, из которого следует, что оба политика знали о существовании целевых показателей по депортации мигрантов.

Напомним, в Великобритании разгорелся скандал вокруг так называемого "поколения Windrush" - выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы.

Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.

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Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре 2017 года министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала о неподобающем поведении в общении с журналисткой.



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