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В Австрии разбился самолет, погибли два человека

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Небольшой самолет из Швейцарии потерпел крушение в районе аэропорта Инсбрука. Двух его пассажиров спасти не удалось.
Обломки самолета на месте крушения в Австрии
Обломки самолета на месте крушения в Австрии
Скриншот видео

На западе Австрии в воскресенье, 29 апреля, потерпел крушение небольшой самолет из Швейцарии, в результате чего погибли два человека, сообщает Tiroler Tageszeitung.

Отмечается, что мотопланер потерпел крушение близ аэропорта города Инсбрук. Ранее он приземлился в Австрии и после заправки взлетел, однако, по словам очевидцев, внезапно быстро потерял высоту и упал в поле.

Спасатели прибыли на место инцидента очень быстро, однако двух пассажиров спасти не удалось. Маленький самолет был разрушен в результате удара об землю.

Причина крушения и личности погибших пока не установлены.

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Ранее сообщалось, что в результате аварии самолета Boeing, который вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту Филадельфии, один пассажир погиб и еще семеро были ранены.

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Теги: самолет, Австрия, жертвы, крушение
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Источник: korrespondent.net

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