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Макрон провел переговоры с лидером Ирана

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Осуждение ситуации вокруг иранского ядерного соглашения длилось более часа. Главы двух стран договорились продолжить диалог в ближайшие недели.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон больше часа вел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщил Елисейский дворец.

Макрон выступил с пожеланием, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено и "чтобы обсуждения по трем дополнительным темам - контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы - могли начаться".

Отмечается, что лидеры Франции и Ирана договорились о переговорах в ближайшие недели по вопросам сохранения ядерного соглашения 2015 года во всех его компонентах, а также о ситуации в Йемене и Сирии.

"Франция остается в рамках соглашения 2015 года и будет работать над достижением прогресса в указанных трех темах", - подчеркнул Макрон и отметил необходимость избегать любой эскалации напряженности в регионе.

Ранее, в воскресенье, 29 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, во время которого они допустили возможность расширения ядерной сделки с Ираном.

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Теги: Иран, Франция, переговоры, ядерное оружие, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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