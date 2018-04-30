Сеул убирает громкоговорители на границе с КНДР
Договоренность о ликвидации громкоговорителей была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля.
Южная Корея демонтирует с 1 мая размещенные в демилитаризованной зоне громкоговорители, которые использовались для ведения пропаганды против КНДР. Об этом в понедельник, 30 апреля, заявило южнокорейское министерство обороны, передает Yonhap news.
Отмечается, что договоренность о ликвидации громкоговорителей была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.
"Наши вооруженные силы в рамках мер, предусмотренных в Пханмунджомской декларации, в качестве первой меры с 1 мая начнут демонтировать батареи громкоговорителей, установленных у военно-демаркационной линии для вещания на Север", - сообщили в южнокорейском военном ведомстве.
Напомним, Сеул с помощью 34 батарей из громкоговорителей в 2016 году возобновил трансляцию антипхеньянских пропагандистских передач примерно в десяти точках вдоль разграничительной линии между Южной Кореей и КНДР.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент