В Армении протесты приостановятся на сутки

В понедельник лидер протестов будет проводить переговоры с армянскими парламентариями. Пашинян не исключает проведения внеочередных парламентских выборов.

Протестующих в Армении просят приостановить протесты до вечера понедельника. С таким призывом выступил лидер протестного движения Никол Пашинян. Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщает DW.com.

По заявлению политика, 30 апреля он встретится с представителями всех парламентских фракций.

"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения. Завтра берем тайм-аут", - заявил Пашинян

При этом он подчеркнул, что будет обсуждать предоставление всем "равных стартовых возможностей" в предвыборной борьбе.

На 1 мая намечено парламентское голосование по выборам премьер-министра Армении. Пашинян остается единственным кандидатом. Три фракции уже объявили о поддержке его кандидатуры.

Сам Пашинян, возглавляющий фракцию Елк, объявил о готовности взять на себя полномочия премьер-министра.

Также Никол Пашинян заявил, что не исключает проведения внеочередных парламентских выборов. По его словам, выборы могут пройти в течение двух месяцев.

Ранее лидер протестов в Армении заявил, что не намерен менять отношения с РФ.

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