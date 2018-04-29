Переключиться на мобильную версию

Дуров зовет россиян на митинг против блокировки Telegram

Комментариев: 0
Основатель популярного мессенджера заявляет, что Россия находится на перепутье, и тотальную цензуру в интернете еще можно предотвратить.
Россиян зовут на митинг протеста
Россиян зовут на митинг протеста

Пользователи в России получили от официального сервисного аккаунта Telegram уведомление об акции против блокировки мессенджера, которая пройдет в Москве в понедельник, 30 апреля, сообщает Медуза.

Уведомление содержит ссылку на запись основателя Telegram Павла Дурова - первую в его русскоязычном телеграм-канале, который был создан 29 апреля. Дуров называет митинг 30 апреля "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".

"Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье - полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории", - написал Дуров.

 
 

Как сообщалось, россиянам разрешили провести митинг против Роскомнадзора.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, митинг, Павел Дуров, Мессенджер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь