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Новый дудл: кто такой Карл Фридрих Гаус

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Поисковая система Google посвятила дудл немецкому астроному и изобретателю Карлу Фридриху Гаусу.
На главной странице поисковика Google появилась картинка, посвященная 241 году со дня рождения Карла Фридриха Гауса.
 
Немецкий математик, астроном, изобретатель изображен в левой части картинки в профиль с кожей синего цвета, темно синей шапкой, белым воротником, волосами, бровями и бакенбардами.
 
Дудл, посвященный Карлу Фридриху Гауссу ( фото: Google)
 
На 2/3 рисунка расположены астрономические и математические схемы и научные достижения ученого.

Кто такой Карл Фридрих Гаус

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Немецкий гений математики и ученый Карл Фридрих Гаус в возрасте 18 лет изобрел собственный математический "метод наименьших квадратов". В 19 лет он смог решить задачу о разделе круга и написал собственную работу по высшей алгебре "Арифметические исследования". Она дала толчок и направление развитию этой науки.
 
Сам Гаус шутил, что научился считать раньше, чем говорить. Он довел несколько алгебраических теорем, чем продвинул математику на новый уровень
 
Йоганн Карл Фрідріх Гаусс , Йоганн Карл Фрідріх Гаусс GO...
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Также ученый занимался астрономией. Он учавствовал в вычислении точных орбит планет Цереры и Паллады.
 
В физике Гаусс стал одним из создателей абсолютной системы электромагнитных единиц. Также ученый в 1833 создал первый в Германии электромагнитный телеграф. Уму Гауса принадлежит создание общей теории магнетизма и основ теории потенциала.
 
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Теги: Google, видео, фото, ученый, Doodle, дудли, немецкий, гугл, дудл
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Источник: korrespondent.net

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