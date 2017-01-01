Новый дудл: кто такой Карл Фридрих Гаус

Поисковая система Google посвятила дудл немецкому астроному и изобретателю Карлу Фридриху Гаусу.

На главной странице поисковика Google появилась картинка, посвященная 241 году со дня рождения Карла Фридриха Гауса.

Немецкий математик, астроном, изобретатель изображен в левой части картинки в профиль с кожей синего цвета, темно синей шапкой, белым воротником, волосами, бровями и бакенбардами.

Дудл, посвященный Карлу Фридриху Гауссу ( фото: Google)

На 2/3 рисунка расположены астрономические и математические схемы и научные достижения ученого.

Кто такой Карл Фридрих Гаус

Читай также: Google отпраздновал день рождения американской поэтессы дудлом Немецкий гений математики и ученый Карл Фридрих Гаус в возрасте 18 лет изобрел собственный математический "метод наименьших квадратов". В 19 лет он смог решить задачу о разделе круга и написал собственную работу по высшей алгебре "Арифметические исследования". Она дала толчок и направление развитию этой науки. Немецкий гений математики и ученый Карл Фридрих Гаус в возрасте 18 лет изобрел собственный математический "метод наименьших квадратов". В 19 лет он смог решить задачу о разделе круга и написал собственную работу по высшей алгебре "Арифметические исследования". Она дала толчок и направление развитию этой науки.

Сам Гаус шутил, что научился считать раньше, чем говорить. Он довел несколько алгебраических теорем, чем продвинул математику на новый уровень

Йоганн Карл Фрідріх Гаусс , Йоганн Карл Фрідріх Гаусс GO... 0:00 /

Читай также: Дудл-ПИрог ко дню числа Пи Также ученый занимался астрономией. Он учавствовал в вычислении точных орбит планет Цереры и Паллады. Также ученый занимался астрономией. Он учавствовал в вычислении точных орбит планет Цереры и Паллады.

В физике Гаусс стал одним из создателей абсолютной системы электромагнитных единиц. Также ученый в 1833 создал первый в Германии электромагнитный телеграф. Уму Гауса принадлежит создание общей теории магнетизма и основ теории потенциала.