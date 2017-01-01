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В Кабуле произошел двойной взрыв: есть погибшие

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Во время взрывов погибло не менее семи людей. Среди них два полицейских и один журналист. Одно из взрывных устройств мог подорвать смертник.
В столице Афганистана прогремел взрыв
В столице Афганистана прогремел взрыв
АР (архивное фото)

В столице Афганистана прогремело два взрыва, в результате которых погибло по меньшей мере семь человек, еще 20 человек были ранены. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщает Associated Press.

Власти города заявили, что один из погибших - журналист, двое - полицейские.

Известно, что одно из взрывных устройств сработало рядом с Национальным директоратом безопасности (разведкой) Афганистана. Его мог привести в действие смертник. Другое устройство находилось в на мотоцикле.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, ранее взрыв в центре столицы Афганистана Кабуле произошел 25 апреля.

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Теги: Афганистан, теракт, смерть, взрыв, Кабул, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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