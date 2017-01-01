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Взрыв в Кабуле: число погибших резко увеличилось

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По последним данным, количество жертв от двойного теракта в столице Афганистана увеличилось в три раза. Также увеличилось количество пострадавших.
В Кабуле заявляют о 21 погибшем и 27 раненых
В Кабуле заявляют о 21 погибшем и 27 раненых

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 21, еще 27 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что жертвами взрывов стали семь человек, 20 пострадали.

Как сообщало агентство Пажвак, среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели фотографа Ша Мараи.

Напомним, два взрыва прогремели в Кабуле в понедельник утром. По информации СМИ, первый осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Как сообщалось, в конце января, в Кабуле от взрыва погибло около сотни людей.

 

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Теги: Афганистан, теракт, взрыв, Кабул, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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