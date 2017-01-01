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Новый взрыв в Афганистане: погибло 11 студентов

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Взрыв произошел рядом с конвоем зарубежных вооруженных сил на юге страны. Среди погибших - студенты духовной школы. Также сообщается о шести раненых военнослужащих.
В Афганистане утром прогремело три взрыва
В Афганистане утром прогремело три взрыва
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В городе Кандагар на юге Афганистана в понедельник, 30 апреля, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 11 учащихся медресе. Об этом в Twitter сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

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"По меньшей мере 11 студентов медресе были убиты в районе Даман, провинции Кандагар, в понедельник, после того, как террорист-смертник привел в действие взрывчатые вещества рядом с конвоем иностранных войск, подтвердили местные официальные лица", - отмечается в сообщении.

Взрыв произошел рядом с конвоем зарубежных вооруженных сил. По данным агентства Пажвак, целью взрыва был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". По его данным, в результате инцидента шесть военнослужащих получили ранения.

Напомним два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По данным полиции, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

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Второй взрыв прогремел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник.

В результате второго взрыва, по данным телеканала, погибли семь журналистов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс.

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрывы.

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Теги: Афганистан, теракт, смерть, взрыв, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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