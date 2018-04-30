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Митинг против блокировки Telegram: пришли 12 тысяч

Комментариев: 2
На акции протеста против цензуры в интернете в Москве звучат и политические лозунги, такие как "Россия будет свободной!" и "Долой царя!".
Протесты в Москве против блокировки Telegram
Протесты в Москве против блокировки Telegram
twitter.com/Kira_Yarmysh

В Москве началась согласованная акция протеста против блокировки мессенджера Telegram, Роскомнадзора и цензуры, организованная Либертарианской партией России, сообщает РБК.

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По последним данным активистов Белый счетчик, на митинг пришли 11,7 тысячи человек. Организаторы заявляли на участие в мероприятии пять тысяч.

Протест начался с шествия, которое закончилось митингом на проспекте Сахарова. Звучат и политические лозунги, такие как "Россия будет свободной!" и "Долой царя!".

 
Организаторы акции на своем сайте указали, чтобы ее участники не забыли "захватить с собой пару бумажных самолетиков".

Это отсылка к акции за свободный интернет 22 апреля, когда по призыву основателя мессенджера Павла Дурова многие пользователи мессенджера из своих окон запустили бумажные самолетики - символ Telegram. Ранее Дуров призывал к участию в митинге.

 

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"Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. Послезавтра может быть уже поздно", - писал он.

Дуров добавил, что последние две недели команда мессенджера вела "неравный бой с интернет-цензором" ради пользователей из России.

 
Среди соорганизаторов Либертарианская партия указала команду политика Алексея Навального. Политик заявил, что из-за сотрудников полиции ему удалось не сразу попасть на площадку, где проходит акция.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей.

Telegram удается избежать блокировки благодаря смене IP-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем - на подсеть Google.

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Теги: Россия, Москва, митинг, протесты, фото, блокировка, Роскомнадзор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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i-slaviansk    30.04.2018, 16:42
Оценка:  +1
i-slaviansk
не иначе как 12000 террористов и торговцев наркотиками
Хитрый-Лис    30.04.2018, 16:31
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Согласованная акция ? Улыбнуло
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