Митинг против блокировки Telegram: пришли 12 тысяч
В Москве началась согласованная акция протеста против блокировки мессенджера Telegram, Роскомнадзора и цензуры, организованная Либертарианской партией России, сообщает РБК.
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По последним данным активистов Белый счетчик, на митинг пришли 11,7 тысячи человек. Организаторы заявляли на участие в мероприятии пять тысяч.
Протест начался с шествия, которое закончилось митингом на проспекте Сахарова. Звучат и политические лозунги, такие как "Россия будет свободной!" и "Долой царя!".
К 15:15 на территорию митинга за #Telegram на Ак. Сахарова в Москве прошли 11,7 тыс. участников.— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 30 апреля 2018 г.
Рамки начинают постепенно перекрывать.
Это отсылка к акции за свободный интернет 22 апреля, когда по призыву основателя мессенджера Павла Дурова многие пользователи мессенджера из своих окон запустили бумажные самолетики - символ Telegram. Ранее Дуров призывал к участию в митинге.
Три билборда pic.twitter.com/4GGvJCHm1w— Грани.Ру (@GraniTweet) 30 апреля 2018 г.
Читай также: Дуров зовет россиян на митинг против блокировки Telegram"Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. Послезавтра может быть уже поздно", - писал он.
Дуров добавил, что последние две недели команда мессенджера вела "неравный бой с интернет-цензором" ради пользователей из России.
Полиция специально подошла к Алексею на этом митинге и попыталась всучить предостережение о проведении митинга 5 мая pic.twitter.com/HIVxiFiVpA— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 30 апреля 2018 г.
Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей.
Telegram удается избежать блокировки благодаря смене IP-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем - на подсеть Google.