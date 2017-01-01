В России танк наехал на людей

Три человека, в том числе двое подростков, пострадали.

Следователи проводят проверку по факту травмирования троих человек при катании на танке Т-60 в Приморском районе Санкт-Петербурга.

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Об этом сообщает пресс-служба городского управления Следкома.

Инцидент произошел в воскресенье днем. Во время катания на военной машине с нее упали мужчина 1985 года рождения и двое подростков 2003 и 2008 года рождения. Они получили различные травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь.В ведомстве отметили, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Вместе с тем видео происшествия разместили в соцсетях очевидцы. Отмечается, что инцидент произошел во время фестиваля «Боевая сталь», который проходит в Санкт-Петербурге с 29 апреля по 2 мая.

На кадрах видно, как посетители катаются на копиях танков времен Великой Отечественной войны. Во время одной из таких поездок на броне T-60 люди не удержались и упали. Один из них попал под гусеницу боевой машины, которая как раз съезжала с насыпи.

В Петербурге танк наехал на посетителя фестиваля 0:00 /

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве перед путепроводом застрял тягач с военной техникой.