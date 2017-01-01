Трамп проиграл "битву" с зонтом

Американский президент не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра. В соцсетях приободрили Трампа, отметив, что "с прической все в порядке".

Во время возвращения в Вашингтон из рабочей поездки президент США Дональд Трамп не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра. Видео случившегося опубликовал в Twitter пользователь под ником Atrupar.

Автор записи пошутил: "Зонт работает не так", и его пост разошелся по социальным сетям. Некоторые комментаторы нашли в случившемся "российский след".

"Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ", - написал один из пользователей.

Другие постарались приободрить президента, отметив, что "с прической все в порядке".

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