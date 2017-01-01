Переключиться на мобильную версию

Трамп проиграл "битву" с зонтом

Комментариев: 0
Американский президент не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра. В соцсетях приободрили Трампа, отметив, что "с прической все в порядке".

Во время возвращения в Вашингтон из рабочей поездки президент США Дональд Трамп не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра. Видео случившегося опубликовал в Twitter пользователь под ником Atrupar.

Автор записи пошутил: "Зонт работает не так", и его пост разошелся по социальным сетям. Некоторые комментаторы нашли в случившемся "российский след".

"Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ", - написал один из пользователей.

Другие постарались приободрить президента, отметив, что "с прической все в порядке".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, видео, юмор, соцсети, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь