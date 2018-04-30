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В Петербурге танк переехал посетителей фестиваля

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Организаторы мероприятия катали людей на копиях танков времен Второй мировой войны. Во время одной из таких поездок на броне T-60 люди не удержались и упали.

В Санкт-Петербурге на фестивале Боевая сталь несколько человек попали под танк, сообщает РИА Новости 30 апреля.

Организаторы мероприятия катали посетителей на копиях танков времен Второй мировой войны. Во время одной из таких поездок на броне T-60 люди не удержались и упали. Один из них попал под гусеницу боевой машины, которая как раз съезжала с насыпи.

Вначале появилась информация о погибших, однако позже стало известно, что пострадали три человека - 1985, 2003 и 2008 годов рождения - и все они живы. Подростки получили ушибы, а мужчина ушиб ребро и сломал лодыжку.

Ранее сообщалось, что 13 апреля в России танк перевернулся на "гражданской" дороге.

 

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Теги: Происшествия, видео, Санкт-Петербург, танки
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Источник: korrespondent.net

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