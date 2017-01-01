В Иране запретили Telegram

Суд постановил заблокировать мессенджер, "исходя из требований организаций безопасности, направленных на противодействие незаконной деятельности Telegram".

В Иране суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram для защиты национальной безопасности, сообщает Интерфакс со ссылкой на местное телевидение.

"Принимая во внимание различные жалобы на применение социальных сетей Telegram гражданами Ирана и исходя из требований организаций безопасности, направленных на противодействие незаконной деятельности Telegram", - пояснили в суде.

Судебное решение принято спустя несколько дней после того, как Иран запретил правительственным органам использовать приложение Telegram, популярный среди госСМИ, политиков, компаний и рядовых иранцев.

В середине апреля руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи объявил в своем официальном канале объявил, что отказывается от использования Telegram с целью защиты национальных интересов и борьбы с монополией мессенджера.

Отметим, что Россия пытается заблокировать Telegram более двух недель. Роскомнадзор заблокировал более 20 миллионов IP-адресов, однако мессенджер продолжает работать в России. При это пострадали другие сайты и компании, как Google, Amazon и Microsoft, так и Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс и Mail.Ru.

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