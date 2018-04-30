Трамп: США больше не будут мировым полицейским

Америка десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире, пришло время навести порядок и восстановить Штаты, заявил американский президент.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут мировым полицейским и не будут тратить на это огромные деньги, сообщает РИА Новости.

"Мы все меньше хотим быть мировым полицейским. Мы десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире, и это не должно быть нашим приоритетом. Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну", - сказал Трамп.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Трамп достоин Нобелевской премии мира, за усилия по денуклеаризации Северной Кореи.

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