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Иран тайно разрабатывает ядерное оружие – Израиль

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о "тайных ядерных файлах", которые доказывают то, что Иран скрыто разрабатывает ядерное оружие.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская разведка нашла материалы, доказывающие, что в Иране разрабатывалось ядерное оружие, передает РИА Новости.

По его словам, несколько недель назад разведчики получили полтонны материалов, среди которых 55 тысяч страниц текстовых документов, которые доказывают наличие у иранской стороны проекта Амад.

"Эти файлы убедительно доказывают, что Иран лгал о том, что у него никогда не было военно-ядерной программы. Иранские лидеры неоднократно отрицали наличие ядерного оружия. Сегодня я здесь, чтобы сказать вам одно: Иран солгал", – сказал Нетаньяху.

По словам премьера Израиля, после заключения ядерной сделки в 2015 году иранская сторона активизировала усилия, чтобы скрыть свои секретные документы, а в 2017 году файлы с информацией о ядерном оружии были перевезены в секретное место в Тегеране.

Нетаньяху подчеркнул, что Иран продолжает хранить и расширять знания в области ядерного оружия для будущего использования.

В Европе хотят расширить ядерную сделку с Ираном

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить или, если это не удастся, аннулировать атомную сделку, которую в 2015 году заключили с Ираном шесть стран.

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, Израиль, ядерное оружие, Нетаньяху
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Источник: korrespondent.net

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