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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана неприемлема – Трамп

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По словам американского президента, расторжение ядерной сделки с Ираном пойдет на пользу при переговорах о ядерной программе Северной Кореи.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. 
 
По его словам, расторжение ядерной сделки пойдет на пользу при переговорах о ядерной программе КНДР.
 
"Я думаю, что это будет правильным сигналом для КНДР. Через семь лет срок этой сделки подойдет к концу, и Иран будет иметь право двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. Через семь лет – это завтра", – заявил Трамп.
 
При этом американский лидер подчеркнул, что в случае выхода из соглашения США готовы к диалогу о новом документе. 
 
"Это не значит, что мы не будем вести переговоры о настоящем соглашении. Это соглашение, которое согласовали далеко не многие люди. Это ужасное соглашение для США", – сказал Трамп.

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Заявления президента США прозвучали вскоре после того, как премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи относительно разработок ядерного оружия.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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