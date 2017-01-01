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В Грузии запретили курить в общественных местах

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С 1 мая 2018 года в Грузии вступает в силу запрет на курение в общественных местах. Согласно изменениям, внесенным в закон "О табачном контроле", курить запретят в барах и ресторанах.
Курение в общественных местах запретили в Грузии
Курение в общественных местах запретили в Грузии
Getty Images
 
В Грузии с 1 мая входят в силу законодательные поправки, которые подразумевают запрет курения в барах, ресторанах, гостиницах и во всех общественных местах.
 
В законопроекте говорится, что гражданское лицо, которое нарушит закон, будет оштрафовано на 100 лари (более 40 долларов), а частный объект – на 500 лари (около 200 долларов) за первое нарушение и на 1000 (около 400 долларов) за повторное.
 
Согласно поправкам, курение допускается дома, в специальных местах для курения, которые будут установлены на улицах, в кальян-барах, в пенитенциарных учреждениях, в казино. 
 
Запрет действует во всех типах построек, на площадках, в общественном транспорте, учебных учреждениях. Также с 1 мая на всей территории страны запрещается реклама табачных изделий.
 
В Грузии каждый третий человек является курильщиком. 

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Теги: курение, Грузия, запрет
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Источник: РИА Новости

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