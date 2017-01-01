США поддержали обвинения Израиля в адрес Ирана

В Белом доме заявили, что США обладали той информацией, которую Израиль предоставил касательно разработок ядерного оружия в Иране.



В Белом доме заявили, что слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о наличии в Иране секретной ядерной программы совпадают с данными Соединенных Штатов.

"О заявлении Израиля, связанного с разработкой ядерного оружия в Иране. Эти факты совпадают с тем, что Соединенным Штатам давно известно: у Ирана есть мощная подпольная ядерная программа, которую власти страны пытались, но не смогли скрыть от международного сообщества", – говорится в заявлении Белого дома в Twitter.

ON ISRAEL’S ANNOUNCEMENT RELATED TO IRANIAN NUCLEAR WEAPONS DEVELOPMENT: ...These facts are consistent with what the United States has long known: Iran has a robust, clandestine nuclear weapons program that it has tried and failed to hide from the world and from its own people. — The White House (@WhiteHouse) 30 апреля 2018 г.

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Напомним, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у разведки Израиля есть данные о продолжении ядерной программы в Иране. По его словам, после заключения сделки в 2015 году иранская сторона активизировала усилия, чтобы скрыть свои секретные документы, а в 2017 году файлы с информацией о ядерном оружии были перевезены в секретное место в Тегеране.

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