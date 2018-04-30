Переключиться на мобильную версию

СМИ назвали место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Комментариев: 0
СМИ сообщают, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом, часть мероприятий может пройти на территории КНДР.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает телеканал CNN.

По данным СМИ, лидера Северной Кореи убедил в этом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Также отмечается, что часть мероприятий во время встречи может пройти на территории КНДР.

Напомним, 27 апреля в Южной Корее состоялась историческая встреча южнокорейского президента Мун Джэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По итогам они подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились заключить мирный договор, который окончит войну, разделившую полуостров в 1953 году.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном планируется на конец мая - начало июня.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Северная Корея, Южная Корея, встреча, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь