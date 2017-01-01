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В Канаде показали фильм о войне на Донбассе

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Фильм показали в парламенте Канады. Его, кроме членов украинской общины, увидели иностранные дипломаты, канадские чиновники.

В парламенте Канады показали документальный фильм Невидимый батальон об участии украинок в войне на Донбассе. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает Укринформ.

Во время показа в зале был полный аншлаг, организаторам пришлось устанавливать еще несколько рядов кресел.

Среди присутствующих, кроме членов украинской общины, были также иностранные дипломаты, канадские чиновники, несколько членов парламента и бывший федеральный министр Мэри-Анн Мигайчук.

"Этот фильм прежде всего - о храбрых женщинах, которые воюют. Те из нас, кто имеет украинское происхождение, знают, насколько большую роль женщины всегда играли в нашей истории, и которую сильную позицию продолжают занимать сейчас. Эти женщины в фильме рассказывают о вызовах, с которыми сталкиваются на своем пути, о сложностях в бою и о том, как справляются с посттравматическим синдромом", - сказал депутат от Консервативной партии Джеймс Безан, который помогал в организации мероприятия.

К слову, фильм уже увидели жители Торонто и Монреаля, а из Канады лента продолжит свое североамериканское турне в США.

Ранее этот фильм показали в Дворце Европы в Страсбурге.

 

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Теги: фильм, Канада, видео, женщины, парламент, АТО на востоке Украины, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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