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В Бразилии обвалился пылающий небоскреб

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Конструкции охваченной огнем многоэтажки не выдержали, в результате чего здание обвалилось. По предварительной информации, погиб один человек.

В бразильском Сан-Паулу в результате пожара не выдержали конструкции многоэтажного здания, в результате чего оно обвалилось. Видео происшествия во вторник, 1 мая, публикуют в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. Однако очевидцы утверждают, что в момент обвала здания на верхних этажах оставались люди.

По информации местных СМИ, здание много лет было заброшено.

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Теги: Бразилия, видео, пожар, жертвы, Сан-Пауло, небоскреб, многоэтажка
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Источник: korrespondent.net

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