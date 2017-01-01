В Бразилии обвалился пылающий небоскреб

Конструкции охваченной огнем многоэтажки не выдержали, в результате чего здание обвалилось. По предварительной информации, погиб один человек.

В бразильском Сан-Паулу в результате пожара не выдержали конструкции многоэтажного здания, в результате чего оно обвалилось. Видео происшествия во вторник, 1 мая, публикуют в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. Однако очевидцы утверждают, что в момент обвала здания на верхних этажах оставались люди.

По информации местных СМИ, здание много лет было заброшено.

o homem pendurado ali meu deus rezando pra que n~ao tenho mais mortos pic.twitter.com/nGHmKF0GWy — nati (@obsnati) 1 мая 2018 г.

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