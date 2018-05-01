В Москве на первомайской демонстрации задержали "психоактивистов"

Задержанные 25 человек шли в колонне профсоюзов в ходе акции со свободным входом. При задержании применялась сила, утверждают они.

В центре столицы Российской Федерации во время проведения первомайской демонстрации полиция задержала 25 человек с плакатами о психических расстройствах. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает Медуза.

По словам художницы Катрин Ненашевой, которая была одним из организаторов акции, в колонне были активисты "с ментальными особенностями и психическими расстройствами".

"Колонна шла в рамках демонстрации профсоюзов, вход на которую был свободный для всех», - написала Ненашева.

В руках активистов были плакаты "Я знаю свой диагноз. А ты?", "Биполярочка не модный аксессуар. Это мой диагноз", "Нас больше, чем кажется".

Медуза со ссылкой на слова одной из одна из Анастасии Медведевой пишет, что полицейские при задержании использовали силу. Другой участник колонны рассказал, что полицейские стали выталкивать активистов без предупреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 1 мая провели "Марш трудящихся", а в Донецке - "Праздник весны и труда".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet