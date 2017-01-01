Российский телеканал назвал Донецк Россией

На сайте Вестей говорится, что жители российских городов, среди которых указан и Донецк, вышли на первомайские демонстрации.

Российский телеканал Вести назвал Донецк Россией. Соответствующий материал был опубликован на сайте во вторник, 1 мая.

В заметке говорится о первомайской демонстрации в Петербурге. В заглавии написано "Петербург, Донецк, Тверь: Россия вышла на первомайские демонстрации".

Напомним, в Донецке 1 мая провели шествие, которое сепаратисткие СМИ назвали "Праздник весны и труда".

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