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Российский телеканал назвал Донецк Россией

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На сайте Вестей говорится, что жители российских городов, среди которых указан и Донецк, вышли на первомайские демонстрации.
В РФ телеканал назвал Донецк Россией
В РФ телеканал назвал Донецк Россией
Скріншот

Российский телеканал Вести назвал Донецк Россией. Соответствующий материал был опубликован на сайте во вторник, 1 мая.

В заметке говорится о первомайской демонстрации в Петербурге. В заглавии написано "Петербург, Донецк, Тверь: Россия вышла на первомайские демонстрации".

Напомним, в Донецке 1 мая провели шествие, которое сепаратисткие СМИ назвали "Праздник весны и труда".

 

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Теги: СМИ, Украина-Россия, Донецк, Санкт-Петербург, 1 мая
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Источник: korrespondent.net

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