Rolls Royce с полуголыми девушками влетел в лавку

На Мальорке водитель дорогой машины влетел в витрину магазина, после чего сбежал вместе с подружками.

В Мальорке кабриолет влетел в витрину табачной лавки скріншот

На испанской Мальорке попал на видео момент, как дорогой кабриолет влетает в витрину табачного магазина.

Как сообщает The Mirror, в ДТП на машине стоимостью 270 тысяч фунтов стерлингов попал турист-миллиардер из Великобритании. В момент происшествия в салоне кабриолета вместе с ним находились две девушки в бикини. Все трое скрылись с места происшествия, бросив разбитую машину.

По сообщениям очевидцев, в машине в момент ДТП громко звучала музыка, а девушки в бикини танцевали и делали селфи.

Менеджер расположенного рядом с табачной лавкой ресторана рассказал, что автомобиль чудом миновал его заведение, где в тот момент находилось около 20 человек.

Личность водителя установлена, его ищет местная полиция.

Напомним, недавно в Киеве женщина на BMW въехала в витрину магазина.

Во Львовской области пьяный водитель сбил полицейского

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet