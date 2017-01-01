В Санкт-Петербурге на первомайском митинге задержали 12 человек

Среди задержанных - активисты движений Демократический Петербург и Солидарность, а также участница арт-группы Партия мертвых и активист Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие.

В российском Санкт-Петербурге на первомайском митинге правоохранители задержали 12 активистов. Об этом сообщает во вторник, 1 мая, Дождь.

Отмечено, что среди задержанных - активисты движений Демократический Петербург и Солидарность, а также участница арт-группы Партия мертвых Варвара Михайлова и активист Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие Алексей Назаров.

Полицейские начали предупреждать демонстрантов об угрозе задержаний за нарушение регламента мероприятий.

В то же время, как рассказал активист Всеволода Нелаев, причиной его задержания стали флаги иностранных государств.

"Мы принесли флаги Великобритании, Израиля, Евросоюза, но организаторы оппозиционного шествия сказали, что с ними нельзя участвовать в акции, и позвали полицию", - рассказал Нелаев.

По его словам, десять задержанных везут в 43-й отдел полиции.

Как сообщается, позже еще одного человека задержали на митинге против блокирования Telegram на Марсовом поле. Он выкрикивал лозунги и отказался показывать документы сотруднику полиции.

В Санкт-Петербурге 1 мая проходит первомайская демонстрация, Монстрация (акция с абсурдными лозунгами, идеолог которой - новосибирский художник Артем Лоскутов) и митинг против блокирования Telegram.

Ранее сообщалось, что в Москве на первомайской демонстрации задержали "психоактивистов".

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