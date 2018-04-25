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В Южной Корее дворник нашел в мусорке аэропорта 7 золотых слитков

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Если в течении полугода владелец золота не предъявит права на него, то слитки достанутся дворнику.
В полиции считают, что слитки специально выбросили
В полиции считают, что слитки специально выбросили
nur.kz

В южнокорейском аэропорту Инчхон дворник нашел в мусорном контейнере 7 золотых слитков на сумму около 327 тысяч долларов.

Об этом сообщает The Korea Times.

Полиция отметила, что владелец золота установлен и скорее всего он выбросил слитки, боясь быть пойманным. Если в течение шести месяцев владелец не предъявит права на потерянное золото, то в соответствии с местным законодательством оно достанется дворнику. 

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При условии, что владелец появится, дворник все равно может рассчитывать на сумму от 5% до 20% от рыночной цены золота.

Тем не менее, он также может ничего не получить в том случае, если удастся установить, что золото связано с преступной деятельностью.

Напомним, 28 марта сотрудники Государственной фискальной службы Украины обнаружили тайник с бриллиантами в экспресс-отправлении документов из Китая.

Ранее, 15 марта, в России в Якутске у самолета Ан-12 при вылете из аэропорта сорвало створку грузового люка из-за чего на поле высыпались золотые слитки.

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Теги: Южная Корея, дворник, аэропорт, золото
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