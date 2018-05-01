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Главой Европола впервые стала женщина

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Катрин де Болле с 1 мая официально стала исполнительным директором Европейского полицейского агентства и стала первой женщиной в истории на этом посту.
Катрин де Болле с 1 мая официально возглавила Европол
Катрин де Болле с 1 мая официально возглавила Европол

Должность исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европола) со вторника, 1 мая, официально заняла бельгийка Катрин де Болле. Об этом пишет Европейская правда.

Отмечено, что впервые в истории Европол возглавила женщина. Она заменила на посту британца Роба Уэйнрайта, мандат которого истек 1 мая. Мандат исполнительного директора Европола рассчитан на четыре года и может продолжаться только один раз.

Отмечается, что 48-летняя Катрин де Болле - юрист по образованию, была офицером жандармерии, а затем криминальной полиции. В 2012 году она стала генеральным комиссаром Федеральной полиции Бельгии, став первой женщиной на этом посту.

Напомним, решение о назначении де Болле было принято на заседании Совета ЕС 8 марта в Брюсселе.

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Теги: ЕС, Евросоюз, женщины, полиция, женщина, пост, должность, Европол
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Источник: korrespondent.net

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