В Эстонии стартуют самые масштабные в истории страны военные учения
Главный штаб сил обороны Эстонии сообщил, что 2 мая в стране начинаются крупнейшие за всю историю независимости военные учения Siil-2018 (Ёж-2018), пишет РИА Новости.
Число зарубежных военнослужащих составит порядка двух тысяч человек.
Учения пройдут в различных регионах Эстонии, а также впервые частично состоятся и на территории Латвии.
Поскольку число участников Siil превышает 13 тысяч человек, они, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, объявлены крупномасштабными и на них будет присутствовать 31 наблюдатель из Беларуси, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, России, Швеции, Великобритании, Украины, США, НАТО и штаб-квартиры главного командования вооруженных сил НАТО в Европе.
В ходе учений планируется проверить боеготовность сухопутных войск и резервистов, что позволит дать оценку реальному уровню обороноспособности Эстонии.
Напомним, с 14 по 20 сентября 2017 года в Беларуси и России проходили стратегические учения Запад-2017. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превысила 12 тысяч человек.
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