СМИ: Ким Чен Ын и Трамп могут встретиться на границе двух Корей

Северокорейский лидер поддержал предложение президента Южной Кореи провести саммит в Пханмуджоме.

Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Пханмуджоме в демилитаризованной зоне на границе между Северной и Южной Кореями, пишет CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что данное место встречи предложил президент Южной Кореи Му Чжэ Ин. По информации телеканала, Трамп с энтузиазмом отнесся к идее проведения исторического саммита в демилитаризованной зоне между Кореями. Он должен состояться в конце мая, утверждает собеседник CNN.

При этом также сообщается, что в Белом доме рассматривают возможность проведения встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, называя его более нейтральным вариантом.

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