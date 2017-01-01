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Макрон осудил беспорядки в Париже

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Французский лидер подчеркнул, что ответственные за насилие будут найдены и привлечены к ответственности.
Первомайские протесты в Париже
Первомайские протесты в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил беспорядки, произошедшие во время первомайской демонстрации в Париже, а также подчеркнул, что ответственные за насилие будут привлечены к ответственности.

"Я со всей твердостью осуждаю насилие, которое имело сегодня место во время первомайского шествия. Все будет сделано для того, чтобы инициаторы были вычислены и привлечены к ответственности за свои действия", - написал Макрон в Twitter.

Cмотрите фотогалерею: Макрон осудил беспорядки в Париже

Напомним, первомайская демонстрация в Париже сопровождалась многочисленными беспорядками, в ходе которых задержали более 200 человек.

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Теги: беспорядки, Франция, фото, Париж, 1 мая, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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