В США потребовали отменить программу защиты мигрантов

Семь американских штатов выступили против программы DACA, которая ограждает от депортации нелегальных иммигрантов, попавших в страну в детском возрасте.

Генпрокурор штата Техас Кен Пакстон заявил, что семь штатов США требуют в суде отменить программу защиты нелегальных иммигрантов от депортации, известной под названием DACA, пишет USA Today.

Сообщается, что Пакстон подал в суд на федеральное правительство с требованием отменить программу и прекратить выдачу документов, гарантирующих отсрочку депортации. К Техасу присоединились власти Алабамы, Арканзаса, Луизианы, Небраски, Южной Каролины и Западной Виргинии.

"Техас годами утверждал, что у федеральной исполнительной власти нет полномочий, чтобы в одностороннем порядке гарантировать нелегальным иммигрантам законное нахождение (в стране) и разрешение на работу", - говорится в заявлении генпрокурора.

Напомним, программа DACA была принята президентом США Бараком Обамой в 2012 году. Она позволила людям, которые въехали в Соединенные Штаты нелегально в несовершеннолетнем возрасте, жить и работать в стране на законных основаниях.

Президент США Дональд Трамп решил остановить программу защиты молодых мигрантов в сентябре 2017 года.

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