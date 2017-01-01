В Лондоне произошла стрельба, есть жертвы

Нападающий с места стрельбы на северо-западе Лондона исчез. Сейчас изучаются записи с камеры видеонаблюдения в этом районе, заявили в полиции.

В Великобритании произошла стрельба на северо-западе Лондона, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом в среду, 2 мая, сообщает пресс-служба городской полиции.

Отмечено, что сотрудники правоохранительных органов вечером 1 мая обнаружили тело 30-летнего мужчины с огнестрельным ранением в Камберленд-роуд. Он скончался на месте стрельбы, считают в полиции.

Еще один человек в результате случившегося пострадал, его доставили в лондонскую больницу.

"Нападающий с места стрельбы исчез. Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучаются записи с камеры видеонаблюдения в этом районе. Также ведется поиск очевидцев преступления", - говорится в сообщении.

Лондонская полиция квалифицировала произошедшее как убийство.

Ранее сообщалось, что в США три человека пострадали в результате стрельбы.

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