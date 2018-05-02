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Россия снизила военные расходы впервые за 20 лет

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По данным экспертов, снижение расходов на вооруженные силы связано с "экономическими проблемами", с которыми Россия столкнулась в 2014 году.
По сравнению с 2016 годом, расходы снизились на 20%
По сравнению с 2016 годом, расходы снизились на 20%
mil.ru

Россия в 2017 году впервые снизила военные расходы с 1998 года. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно отчету, в сравнении с 2016 годом расходы РФ снизились на 20% ($66,3 миллиарда).

Из документа следует, что “модернизация Вооруженных сил остается приоритетом для России, однако военный бюджет был урезан в связи с экономическими проблемами, с которыми страна столкнулась в 2014 году“.

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Таким образом Россия опустилась в составленном экспертами рейтинге и заняла четвертую позицию.

Первую строчку рейтинга по расходам на армию заняли США ($610 миллиардов), на втором месте - Китай (228 миллиардов), на третьем - Саудовская Аравия (69,4 миллиарда).

После России на пятой строчке - Индия (63,9 миллиарда).

Стоит отметить, что а странах центральной и западной Европы, напротив, отмечается рост военных расходов на 12% и 1,7% соответственно, поскольку между странами НАТО действует договор о увеличении выплат из казны на оборону. Всего члены альянса выделили в 2017 году на военные расходы 900 миллиардов долларов.

Напомним, 28 апреля глава МИД Польши Яцек Чапутович после заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил, что Россия представляет угрозу для безопасности Европы, и поэтому санкции против нее должны действовать.

Ранее, 25 апреля, ПАСЕ признала конфликт на Донбассе “российской войной против Украины“.

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Теги: Россия, РФ, расходы, войска, армия, ВСРФ
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Колишній-східняк    02.05.2018, 09:50
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