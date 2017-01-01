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Протесты в Ереване: заблокированы основные дороги

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Протестующие в Армении сегодня заблокировали некоторые пути к городу Еревану и дорогу к аэропорту.
Протестующие также заблокировали несколько перекрестков в центре города
Протестующие также заблокировали несколько перекрестков в центре города
Newsam

В Ереване с утра среды, 2 мая, протестующие заблокировали основные дороги и подъезд к аэропорту Звартноц. Как сообщает агентство News.am, люди с чемоданами пешком идут в аэропорт. Кроме трассы в аэропорт, перекрыт центр города, дороги, связывающие центр с окраинами.

Силы спецназа отошли и расположились на тротуаре, не препятствуя действиям жителей.

Накануне лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал со 2 мая начать тотальные протестные акции по всей республике и объявил о тотальной транспортной блокаде Армении.

 

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Теги: Оппозиция, протесты, Армения, акции протеста, Ереван, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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