Польша пустила через границу только "своих" Ночных волков

Польские пограничники из соображений безопасности запретили въезд в страну иностранцам - двум словакам и чеху.

В Польшу пустили только байкеров из отдела Ночных волков этой страны RAP

Пограничный пункт Тересполь на белорусско-польской границе 1 мая пересекли только байкеры польского отдела российского националистического мотоклуба Ночные волки, имеющие польское гражданство. Польские пограничники запретили въезд в страну иностранцам - двум словакам и чеху, информирует Onet.pl.

"В Польшу не пустили двух словаков и чеха. Им запрещен въезд из соображений безопасности и публичного порядка", - сообщил пресс-секретарь Надбужанского отдела Пограничной службы Дариуш Сенницкий.

Он отметил, что Ночные волки являются "легально зарегистрированным мотоклубом в Польше", а его эмблемы и знаки не запрещены как символы тоталитаризма.

Байкеры из польского отдела Ночных волков вечером 1 мая возложили цветы к мемориалу советским солдатам в Варшаве. Сегодня они отправятся во Вроцлав и Освенцим. Кроме посещения мест памяти советских солдат во Вроцлаве они планируют посетить место, которое не связано с победой в войне, - мемориал жертвам УПА.

Ранее пограничники в киевском международном аэропорту Борисполь не пропустили в Украину российского байкера по прозвищу Водяной из клуба Ночные волки.

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