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США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду

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Американская первая бронетанковая бригада, находившаяся на месте постоянной дислокации в Форт-Худе (штат Техас), переводится в Европу.
Американские танки перекинут в Польшу
Американские танки перекинут в Польшу
defence24.pl

США летом начнут переброску в Польшу бронетанковой бригады в рамках операции Atlantic Resolve и маневров Sabre Strike. Об этом сообщает издание Defence24.

Отмечено, что ранее первая бронетанковая бригада находилась на месте постоянной дислокации в Форт-Худе, штат Техас. Теперь бригада переводится в Европу и заменит там вторую бронетанковую бригаду.

Как ожидается, в Европе будет целая танковая бригада - примерно четыре тысячи солдат и оборудования - в том числе около 90 танков Abrams, боевых машин Bradley, 18 самоходных гаубиц Paladin и различных типов транспортных средств.

Отмечается, что в прошлом году США и Польша заключили договор о поставках систем Patriot, систем управления огнем IBCS и радаров. В ноябре 2017 года Госдепартамент США одобрил поставки Польше ракетных комплексов, а соответствующий контракт был заключен в марте 2018 года.

Ранее сообщалось, что США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши.

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Теги: Польша, США, танки, перевод, бронетехника, армия США
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Источник: korrespondent.net

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