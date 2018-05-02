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Беларусь отправит на Донбасс гуманитарную помощь

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Беларусь направит гуманитарную помощь на более 80 тысяч долларов. В перечень вошли продукты и мебель.
Беларусь отправит на Донбасс гуманитарную помощь
БелТА

Беларусь направит на Донбасс в качестве гуманитарной помощи продукты питания, мебель для школ и холодильники. Соответствующее решение принял Совет министров Беларусь, сообщает пресс-служба правительства страны.

Так, Беларусь направит гуманитарную помощь на более 160,5 тыс. белорусских рублей (более 80 тысяч долларов.)  В перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи вошли: консервы мясные, масло рапсовое, сахар, дрожжи, крупа гречневая, мука пшеничная, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.

Согласно документы, МЧС Беларуси поручено организовать передачу гуманитарной помощи миссии Красного Креста для распределения среди пострадавшего населения Донбасса. Также министерство должно обеспечить передачу материальных ценностей Департаменту по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы Донецкой областной военно-гражданской администрации и коммунальному учреждению Рубежанский образовательно-реабилитационный центр Кришталик Луганской областной военно-гражданской администрации.

Недавно миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила десять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной территории Донецкой области.

 

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Теги: Беларусь, Донецкая область, донбасс, Гуманитарная помощь, гуманитарная ситуация
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Источник: korrespondent.net

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